Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625

MForum.ru
23.11.2017,
Компания Lenovo официально анонсировала планшетный компьютер Lenovo Moto tab. Новинка оснащена 10,1-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1200 точек и построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625. Соответственно присутствует поддержка LTE-сетей.
Объем ОЗУ Lenovo Moto tab составляет 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Фоточасть включает в себя 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Также в наличии дактилоскопический сенсор, аккумулятор емкостью 7000 мАч и ОС Android Nougat. В настоящий момент Lenovo Moto tab уже продается у американского оператора AT&T по цене $300.
© Антон Печеровый,
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