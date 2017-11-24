Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей

24.11.2017, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Xiaomi Mi Note 3, который был анонсирован в начале сентября текущего года. Рекомендованная цена новинки составляет 34 990 рублей, но в рамках «черной пятницы» его можно приобрести немного дешевле

Напомню, набор основных спецификаций Xiaomi Mi Note 3 включает в себя чипсет Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, пару 12 Мп камер на задней панели, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и аккумулятор емкостью 3500 мАч. ОС – MIUI 9 на базе Android 7.1.2, при этом производитель обещает обновление до Android 8 Oreo. Также отметим наличие развитых алгоритмов обработки фотографий, включая функцию AI Beautify, позволяющую не только сглаживать дефекты кожи, но и менять форму лица. На китайском рынке Xiaomi Mi Note 3 в конфигурации 6+64 Гб оценен в 2499 юаней, что по текущему курсу немногим менее 22,5 тысяч рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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