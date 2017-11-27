Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23

27.11.2017, MForum.ru

Бренд Oppo пополнил свое портфолио смартфоном A79. Дизайн и экран новинки идентичны флагманскому Oppo R11, но спецификации несколько скромнее.

Oppo A79 оснащен 6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2180х1080 точек (соотношение сторон 18:9), а его «сердцем» стала система-на-чипе MediaTek Helio P23 с 8-ядерным процессором. Объем оперативной памяти – 4 Гб, встроенной – 64 Гб + слот для карт microSD. Емкость аккумулятора – 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC. Фоточасть Oppo A79 включает в себя две 16 Мп камеры, при этом тыловая камера радует апертурой f/1.8. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. ОС – Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.2. Начало продаж намечено на 1 декабря, цена новинки составит 2 399 юаней ($360). Oppo A79 дебютирует на китайском рынке черном и золотистом цветах, о планах по выводу новинки на глобальные рынки пока не сообщается.