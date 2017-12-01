Пресс-релизы: Скоростной мобильный интернет приходит в села Северной Осетии

MForum.ru
01.12.2017,
Владикавказ, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, впервые запустил сеть 4G в 58 населенных пунктах Республики Северная Осетия – Алания. Теперь скоростным мобильным интернетом от МТС смогут воспользоваться еще более 280 000 человек – немногим меньше половины населения республики.
С начала 2017 года сеть 4G от МТС впервые появилась в городах Алагир, Ардон и Дигора, в станицах Змейской, Архонской, в поселках Верхний Фиагдон и Мизур, а также еще в 51 населенном пункте Республики Северная Осетия – Алания. МТС значительно увеличила зоны покрытия сети LTE в Моздоке и в Моздокском районе: сигнал 4G от МТС вышел в эфир в станицах Павлодольской, Луковской и Терской, в селах Кизляр и Троицкое, в поселке Притеречный и других районных населенных пунктах. В большинстве сел, поселков и станиц Северной Осетии МТС является единственным мобильным оператором, запустившим сеть «четвертого поколения».
«В этом году мы сделали еще один большой шаг на пути устранения цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями нашей республики. Если во Владикавказе скоростной интернет 3G стал доступен семь лет назад, то в некоторые поселки и станицы Северной Осетии он приходит только сегодня. Развитие сети в малых населённых пунктах – это всегда сложная и точечная работа. Но за каждым селом, за каждой станицей – люди, которым нужны полноценные услуги связи. В общей сложности, с начала года мы в полтора раза увеличили площадь территорий, где проходит сигнал 4G от МТС.
Самым малочисленным населенным пунктом на карте нового покрытия стало село Нар. Здесь живет всего шесть человек. Нар располагается возле пограничного таможенного пропускного пункта, поэтому обеспечить качественную беспроводную связь в этой точке местности было стратегически важным шагом. Теперь в маленьком Наре есть своя – единственная на все село – базовая станция 4G от МТС», – рассказал директор филиала МТС в Республике Северная Осетия – Алания Таймураз Кожиев.
Впервые скоростной интернет 3G от МТС появился в Северной Осетии в 2010 году. Сеть поэтапно протягивалась в крупные города и в малые населенные пункты. В 2010-2011 гг. было проведено масштабное строительство сети «третьего поколения» по всей республике, а в 2013 году во Владикавказе вывели в эфир первые базовые станции стандарта LTE. Сегодня в Северной Осетии услуги сети 4G доступны почти 640 000 человек – практически 90 процентам населения республики.
+
Телеграм-канал по теме телеком и IT
теги: "развитие сетей"
+ +
Публикации по теме:
17.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС - пиковые скорости в сети LTE компании в С.Петербурге выросли на 50% / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил в Московском регионе около 700 базовых станций за 2 месяца осени / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Число базовых станций с поддержкой LTE в России - рост за 9 месяцев и его чемпионы / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку 4G/LTE 1800 в Биробиджане / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Развитие сетей: Ericsson обеспечит поставку МТС технологий 5G, NB-IoT, Cat-M1 на 400 млн евро / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic P91 оценен в 6490 индийских рупий / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential оценены в $100 и $80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru