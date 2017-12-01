Пресс-релизы: Скоростной мобильный интернет приходит в села Северной Осетии

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Пресс-релизы: Скоростной мобильный интернет приходит в села Северной Осетии

01.12.2017, MForum.ru

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Владикавказ, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, впервые запустил сеть 4G в 58 населенных пунктах Республики Северная Осетия – Алания. Теперь скоростным мобильным интернетом от МТС смогут воспользоваться еще более 280 000 человек – немногим меньше половины населения республики.

МТС

С начала 2017 года сеть 4G от МТС впервые появилась в городах Алагир, Ардон и Дигора, в станицах Змейской, Архонской, в поселках Верхний Фиагдон и Мизур, а также еще в 51 населенном пункте Республики Северная Осетия – Алания. МТС значительно увеличила зоны покрытия сети LTE в Моздоке и в Моздокском районе: сигнал 4G от МТС вышел в эфир в станицах Павлодольской, Луковской и Терской, в селах Кизляр и Троицкое, в поселке Притеречный и других районных населенных пунктах. В большинстве сел, поселков и станиц Северной Осетии МТС является единственным мобильным оператором, запустившим сеть «четвертого поколения».

«В этом году мы сделали еще один большой шаг на пути устранения цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями нашей республики. Если во Владикавказе скоростной интернет 3G стал доступен семь лет назад, то в некоторые поселки и станицы Северной Осетии он приходит только сегодня. Развитие сети в малых населённых пунктах – это всегда сложная и точечная работа. Но за каждым селом, за каждой станицей – люди, которым нужны полноценные услуги связи. В общей сложности, с начала года мы в полтора раза увеличили площадь территорий, где проходит сигнал 4G от МТС.

Самым малочисленным населенным пунктом на карте нового покрытия стало село Нар. Здесь живет всего шесть человек. Нар располагается возле пограничного таможенного пропускного пункта, поэтому обеспечить качественную беспроводную связь в этой точке местности было стратегически важным шагом. Теперь в маленьком Наре есть своя – единственная на все село – базовая станция 4G от МТС», – рассказал директор филиала МТС в Республике Северная Осетия – Алания Таймураз Кожиев.

Впервые скоростной интернет 3G от МТС появился в Северной Осетии в 2010 году. Сеть поэтапно протягивалась в крупные города и в малые населенные пункты. В 2010-2011 гг. было проведено масштабное строительство сети «третьего поколения» по всей республике, а в 2013 году во Владикавказе вывели в эфир первые базовые станции стандарта LTE. Сегодня в Северной Осетии услуги сети 4G доступны почти 640 000 человек – практически 90 процентам населения республики.

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теги: "развитие сетей"

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