Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально

MForum.ru
05.12.2017,
Китайская компания Vivo, ставшая официальным спонсором Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, официально представила смартфон Vivo X20 FIFA World Cup Edition, которым во время Чемпионата будут пользоваться все официальные лица FIFA. Вполне ожидаемо, презентация устройства состоялась в Москве.
В части спецификаций Vivo X20 FIFA World Cup Edition аналогичен стандартному изданию модели. В активе новинки присутствуют 6,01-дюймовй дисплей разрешением FHD+, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, сдвоенная тыловая камера (12+5 Мп), 12 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3250 мАч. Главным отличием Vivo X20 FIFA World Cup Edition станет логотип чемпионата мира по футболу 2018 на задней панели. Официальной информации о модификациях программного обеспечения, включая кастомизированный пользовательский интерфейс и тематический контент World Cup, не приводится.
© Антон Печеровый,
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