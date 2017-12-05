Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально

05.12.2017, MForum.ru

Китайская компания Vivo, ставшая официальным спонсором Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, официально представила смартфон Vivo X20 FIFA World Cup Edition, которым во время Чемпионата будут пользоваться все официальные лица FIFA. Вполне ожидаемо, презентация устройства состоялась в Москве.

В части спецификаций Vivo X20 FIFA World Cup Edition аналогичен стандартному изданию модели. В активе новинки присутствуют 6,01-дюймовй дисплей разрешением FHD+, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, сдвоенная тыловая камера (12+5 Мп), 12 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3250 мАч. Главным отличием Vivo X20 FIFA World Cup Edition станет логотип чемпионата мира по футболу 2018 на задней панели. Официальной информации о модификациях программного обеспечения, включая кастомизированный пользовательский интерфейс и тематический контент World Cup, не приводится.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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