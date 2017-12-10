LTE: Sprint возможно внедрит поддержку massive MIMO на сети 2.5 ГГц

10.12.2017, MForum.ru

Оператор планирует задействовать на своей сети LTE так называемую технологию массивного MIMO (mMIMO), заменяя традиционные антенны базовых станций антенными решетками 64T64R (128 антенных элементов). Как ожидается, это может нарастить емкость сети связи вплоть до 8 раз.



источник картинки: Huawei

Сейчас Sprint в ряде районов присутствия в США беспечивает поддержку LTE-A 3CA 60 МГц. В комбинации с использованием 4x4MIMO и 256QAM это позволяет поддерживать в сети TDD скорости в соответствии с Cat.16. За счет перехода на mMIMO 64T64R, оператор получит возможность поднять пропускную способность вплоть до 3-6 Гбит/c на сектор базовой станции. Эксперименты ведутся совместно с Samsung.

Расцвет технологии mMIMO связывают с появлением сетей 5G, но, как видим, в сетях 4G внедрение этой технологии также может обеспечить немалый выигрыш для оператора.

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