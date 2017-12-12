Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite

12.12.2017, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появились упоминания о смартфоне Huawei LDD-xxx. Возможно, под этим именем скрывается аппарат, который выйдет на рынок как Honor 9 Lite. Анонс новинки может состояться уже 13 декабря.

Чем-то новинка похожа на недавно представленный смартфон Huawei Nova 2s, в частности она получит дисплей с соотношением сторон 18:9. Ожидаемая диагональ дисплея – 5,65 дюйма, разрешение – FHD+. Внутри ожидаются чипсет Kirin 659, связка из 13 и 20 Мп камер и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Отдельно отметим наличие 3,5 мм аудиоразъема и microUSB. По слухам цена Honor 9 Lite составит 1300 юаней ($195/€165) за вариант с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти и 1600 юаней ($240/€205) за вариант с 4 / 64 Гб памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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