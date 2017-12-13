Развитие сетей: Сигнал LTE Tele2 замечен в Саратове

MForum.ru
13.12.2017,
Tele2 пока что не предоставляет услуги LTE в Саратове, но сигнал сети LTE 1800 b3 заметили в черте города.
В Саратовской области услуги LTE оказывают все операторы "большой тройки". Все компании задействовали для этого, в частности, частоты b3 - МегаФон замечен с полосой 5 МГц (канал 1600), МТС с полосой 10 МГц (канал 1424).
Судя по всему, в первой половине 2018 года к ним присоединится также оператор Tele2, что обеспечит абонентам в Саратове больший выбор.
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