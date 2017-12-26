Анонсы: Представлены Oppo A75/A75s с 6-дюймовыми дисплеями и 20 Мп селфи-камерами

26.12.2017, MForum.ru

Китайский производитель Oppo официально представил смартфоны Oppo A75 и A75s. Новинки получили дисплеи диагональю 6 дюймов при разрешении 1080х2160 точек и построены на базе системы-на-чипе MediaTek's Helio P23 (MT6763T).

Объем ОЗУ в обоих случаях составляет 4 Гб, а отличие между Oppo A75 и A75s заключается лишь в объеме встроенной памяти. Oppo A75 получил 32 Гб встроенного хранилища, A75s оснащен 64 Гб встроенной памяти. Также в активе новинок присутствуют 16 Мп тыловая камера, 20 Мп камера на передней панели, аккумуляторы емкостью 3200 мАч, сканер отпечатка пальца на задней панели и ОС Android 7.1 Nougat. Габаритные размеры Oppo A75 и A75s составляют 156,5 x 76 x 7,5 мм, вес – 152 г. Новинки уже доступны на Тайване по цене $365 и $400, соответственно.