Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица

MForum.ru
26.12.2017,
Компания Oppo пополнила свой модельный ряд смартфоном OPPO A83. Отличительной особенностью новинки стал отказ от дактилоскопического сенсора в пользу разблокировки за счет распознавания лица. Для распознавания лиц используется 128 контрольных точек, а время разблокировки – всего 0,18 с. Разрешение фронтальной камеры OPPO A83 составляет 8 Мп.
Основные спецификации OPPO A83 включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (720x1440 точек, соотношение сторон 18:9), 8-ядерный 2,5 ГГц процессор, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и 13 Мп камеру на задней панели. Емкость аккумулятора OPPO A83 – 3180 мАч. ОС – Android 7.1. Выпускаться OPPO A83 будет в золотистом (Champagne Gold) и черном цветах. Начало продаж намечено на 29 декабря, цена – 1399 юаней ($212).
© Антон Печеровый,
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