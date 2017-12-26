Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей

MForum.ru
26.12.2017,
На сайте одного из российских интернет-магазинов появилась страничка, посвященная смартфону Samsung Galaxy J2 (2018). Анонс новинки еще не состоялся, но теперь ее спецификации уже не являются секретом.
В активе Samsung Galaxy J2 (2018) появятся 5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 960x540 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 425 (Qualcomm MSM8917), поддержка LTE, 1,5 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть представлена связкой из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Завершает портрет Samsung Galaxy J2 (2018) аккумулятор емкостью 2600 мАч. Габаритные размеры 144х72х8 мм, вес – 153 г. Выпускаться Samsung Galaxy J2 (2018) будет в черном и золотом цветах.
© Антон Печеровый,
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