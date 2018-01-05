Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально

05.01.2018, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 второго поколения. Новинка стала немного компактнее, получила корпус из алюминия 6000-серии, а также обзавелась более мощной аппаратной платформой.

Диагональ экрана Nokia 6 (2018) – 5,5 дюйма, для защиты экрана используется 2,5D стекло Corning Gorilla Glass 3. Соотношение сторон традиционное, разрешение – 1920х1080 точек.

На смену используемому в оригинальной модели чипсету Snapdragon 430 в Nokia 6 (2018) пришел Snapdragon 630. Объем ОЗУ составляет 4 Гб, встроенной памяти 32 или 64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD.

Фоточасть Nokia 6 (2018) представлена 16 Мп тыловой камерой (апертура f/2.0, размер пикселя 1 мкм, фазированный автофокус) с двойной светодиодной вспышкой и 8 Мп камерой с углом обзора 80 градусов на передней панели. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Габариты Nokia 6 (2018) составляют 148,8х75,8х8,15 мм. ОС из коробки – Android 7.1.1 Nougat, в ближайшее время ожидается обновление до Android Oreo. В Китае Nokia 6 (2018) с 32 Гб встроенной памяти оценен в 1499 юаней, вариант с 64 Гб памяти – 1699 юаней.