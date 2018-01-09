Кадры: В МегаФон сменят состав совета директоров. Полностью

MForum.ru
09.01.2018,
Частично это обосновано сменой акционеров, выходом из капитала МегаФона холдинга Telia. Но и представители основного акционера будут заменены - 19 января состоится избрание полностью нового состава правления. Пять человек будут представлять группу USM и тех, чьи интересы за ней стоят, 2 человека - Газпромбанк и 2 - независимых директора. Задача совета директоров - обеспечить реализацию новой стратегии и добиваться повышения операционной эффективности.
Пресс-релиз компании "МегаФон"
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© Алексей Бойко,
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