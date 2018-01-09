Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально

MForum.ru
09.01.2018,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy J2 Pro. Каких-либо сюрпризов параметры новинки не преподнесли, подтвердив ранее попавшие в сеть спецификации смартфона Samsung Galaxy J2 (2018).
В активе Samsung Galaxy J2 Pro присутствуют 5-дюймовый SuperAMOLED-экран разрешением 540х960 точек, 4-ядерный 1,4 ГГц процессор, 1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, два SIM-слота, а также 5 Мп фронтальная и 8 Мп тыловая камеры. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy J2 Pro составляет 2600 мАч. Дактилоскопический сенсор и поддержка NFC не предусмотрены, набор беспроводных интерфейсов включает в себя 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. Габариты новинки – 143,8 х 72,3 х 8,4 мм, вес 153 г. Во Вьетнаме новинка оценена в $144, в нашей стране Samsung Galaxy J2 Pro, возможно под именем Samsung Galaxy J2 (2018), может появиться по цене 8 тысяч рублей.
© Антон Печеровый,
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