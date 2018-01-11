Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A

11.01.2018, MForum.ru

Расширился ассортимент смартфонов Xiaomi, представленных в российских магазинах. Во-первых, до нашей страны добрался красный вариант смартфона Xiaomi Mi A1, выпущенного в рамках инициативы Android One.

Основные спецификации Xiaomi Mi A1 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3080 мАч. Тыловая камера Xiaomi Mi A1 – сдвоенная, на базе 12 Мп сенсоров OmniVision, реализующая двукратное оптическое увеличение и продвинутый портретный режим. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. В рамках акции красный Xiaomi Mi A1 с 32 Гб встроенной памяти можно приобрести за 14 990 рублей. Обычная цена устройства – 17 990 рублей.

Во-вторых, на российских прилавках появился Xiaomi Redmi 5A, который в нашу страну пришел в версии со Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Также в активе Xiaomi Redmi 5A присутствуют 5-дюймовый дисплей разрешением 1280x720 точек, 13 Мп тыловая камера, 5 Мп камера на передней панели, поддержка двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Стандартная цена Xiaomi Redmi 5A составляет 7 990 рублей, но после регистрации в рамках акции новинку можно купить за 6 990 рублей. В России Xiaomi Redmi 5A доступен в сером, золотом и розовом вариантах.