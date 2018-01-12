Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне

12.01.2018, MForum.ru

Пит Лау, генеральный директор компании OnePlus, положил конец спекуляциям, связанным с датой запуска нового флагмана OnePlus 6. В интервью CNET он сообщил, что продолжение OnePlus 5T может появиться уже в июне 2018 года.

Конечно, конкретная дата анонса раскрыта не была, однако фраза, что «следующий телефон OnePlus будет представлен во втором квартале, аналогично анонсу OnePlus 5 в прошлом году» позволяет сделать вполне точные предположения. Кроме того, он подтвердил что «что у компании не осталась другого выбора, кроме Snapdragon 845». Также было подтверждено, что в течение 2018 года будет представлен еще одни смартфон OnePlus, как было сделано в 2017 и 2016 годах (OnePlus 5T и OnePlus 3T).