Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне

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Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне

12.01.2018, MForum.ru

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Пит Лау, генеральный директор компании OnePlus, положил конец спекуляциям, связанным с датой запуска нового флагмана OnePlus 6. В интервью CNET он сообщил, что продолжение OnePlus 5T может появиться уже в июне 2018 года.

Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне

Конечно, конкретная дата анонса раскрыта не была, однако фраза, что «следующий телефон OnePlus будет представлен во втором квартале, аналогично анонсу OnePlus 5 в прошлом году» позволяет сделать вполне точные предположения. Кроме того, он подтвердил что «что у компании не осталась другого выбора, кроме Snapdragon 845». Также было подтверждено, что в течение 2018 года будет представлен еще одни смартфон OnePlus, как было сделано в 2017 и 2016 годах (OnePlus 5T и OnePlus 3T).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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