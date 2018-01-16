Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля

16.01.2018, MForum.ru

В модельном ряду компании Lenovo смартфоны Moto E традиционно радуют отличным соотношением цены и возможностей. В частности, залуженной популярностью пользуется Moto E4, у которого уже ближайшие месяцы может появиться приемник.

В сеть уже попало изображение золотистой версии смартфона Moto E5, сохранившей традиционные пропорции. Скорее всего, новинка будет оснащена 5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 с узкими боковыми рамками. В тоже время привлекает внимание исчезновение с передней панели кнопки «Домой» с интегрированным в нее сканером отпечатка пальца. Скорее всего, он переместился на заднюю панель и замаскирован логотипом Motorola (использование в бюджетной модели сканера отпечатка пальца встроенного в экран маловероятно). Вероятный материал корпуса – металл. Подробности о спецификациях Moto E5 пока не раскрываются, но источники называют дату анонса – 3 апреля. Одновременно с Moto E5 ожидается анонс и его «плюсовой» версии.