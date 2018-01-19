5G: Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo

19.01.2018, MForum.ru

В рамках контракта Nokia поставит радиоподсистему 5G оператору NTT DoCoMo, который обслуживает почти половину абонентов мобильной связи и ШПД в Японии. Это первая для Nokia значимая сделка на поставку решений 5G-NR. Финансовые условия контракта не сообщаются. В DoCoMo планируют запустить коммерческие услуги связи и ШПД на базе сети 5G к 2020 году, в рамках Токийской Олимпиады. Первоначально сеть 5G будет развернута в деловой части Токио, расширение покрытия 5G запланировано на последующие годы.

Nokia является основным поставщиком решений 3G и LTE для NTT DoCoMo. C 2014 года компании ведут испытания решений 5G.

Как ожидается, сеть 5G-NR позволит DoCoMo оказывать ряд принципиально новых услуг, например, подключение беспилотных автомобилей, решений промышленной автоматизации и “умного дома”.

Источник: Reuters

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теги: пятое поколение

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