5G: Nokia подписала первый официально анонсированный контракт на поставку решения 5G для NTT DoCoMo

MForum.ru
19.01.2018,
В рамках контракта Nokia поставит радиоподсистему 5G оператору NTT DoCoMo, который обслуживает почти половину абонентов мобильной связи и ШПД в Японии. Это первая для Nokia значимая сделка на поставку решений 5G-NR. Финансовые условия контракта не сообщаются. В DoCoMo планируют запустить коммерческие услуги связи и ШПД на базе сети 5G к 2020 году, в рамках Токийской Олимпиады. Первоначально сеть 5G будет развернута в деловой части Токио, расширение покрытия 5G запланировано на последующие годы.
Nokia является основным поставщиком решений 3G и LTE для NTT DoCoMo. C 2014 года компании ведут испытания решений 5G.
Как ожидается, сеть 5G-NR позволит DoCoMo оказывать ряд принципиально новых услуг, например, подключение беспилотных автомобилей, решений промышленной автоматизации и “умного дома”.
Источник: Reuters
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теги: пятое поколение
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© Алексей Бойко,
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