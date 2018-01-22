NB-IoT: Использование технологии NB-IoT разрешено в России, но пока увидим только пилоты

22.01.2018, MForum.ru

В декабре ГКРЧ разрешила разворачивать поддержку и использовать технологию NB-IoT в России в следующих диапазонах:

453-457,4 МГц (кроме 453-453,15 в Московском регионе)

463-467,4 МГц (кроме 463-463,15 в Московском регионе)

791-820 МГц

832-862 МГц

880-890 МГц

890-915 МГц

925-935 МГц

935-960 МГц

1710-1785 МГц

1805-1880 МГц

1920-1980 МГц

2110-2170 МГц

2500-2570 МГц

2620-2690 МГц

Со стороны регулятора основные препятствия сняты. Операторам LTE/GSM не требуется получение спец.разрешений на использование частот и частотных каналов при развертывании NB-IoT.

Почему же мы еще не видим массовых включений поддержки NB-IoT на сетях российских операторов, где призывы маркома к использованию соответствующих услуг, обращенные к B2B и массовому рынку?

Проблемы, затрудняющие внедрение: стоимость вендорских лицензий для поддержки NB-IoT базовыми станциями, недостаточный выбор на рынке модулей NB-IoT и смарт-устройств с такой функциональностью, что ведет к повышению их текущей стоимости. Эти проблемы не имеют мгновенного решения. Поэтому несмотря на то, что в мире число операторов, внедривших поддержку NB-IoT давно измеряется десятками (33 сети на конец октября 2017), в России мы в 2018 году запуски в коммерцию мы вряд ли увидим, разве что на каких-то отдельных территориях. А вот пилоты, конечно, будут, жду их от ВымпелКома, МегаФона, и возможно МТС.

подробнее об NB-IoT.

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