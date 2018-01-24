MForum.ru
24.01.2018,
В сети появилась «утечка» посвященная iPhone модельного ряда 2018 года. Согласно появлявшихся ранее слухов, осенью 2018 года компания Apple выпустит 3 модели iPhone: наследник iPhone X, оснащенный 6,5-дюймовым экраном iPhone Xs Plus и iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма.
По информации аналитика KGI Securities Мин-Чи Го, iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма будет позиционироваться как самый доступный iPhone нового поколения. Как утверждает автор отчета, эта новинка лишится некоторых ключевых функций iPhone X, но будет примерно на $300 дешевле базовой модели. Таким образом, речь может идти о сегменте $700…$800. Внешне этот аппарат будет похож на iPhone X, но получит рамку из нержавеющий стали. Кроме того, исчезнет двойная камера и поддержка 3D Touch. Кроме того, упоминается о 3 Гб ОЗУ. Впрочем, любые слухи о будущей продукции Apple стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.01. [Новости компаний] RFID: Итальянцы из CAEN RFID представили миниатюрный RFID считыватель qIDmini для работы с метками диапазона UHF / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru
21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах / MForum.ru