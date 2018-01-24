Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9

MForum.ru

Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9

24.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В сети появилась «утечка» посвященная iPhone модельного ряда 2018 года. Согласно появлявшихся ранее слухов, осенью 2018 года компания Apple выпустит 3 модели iPhone: наследник iPhone X, оснащенный 6,5-дюймовым экраном iPhone Xs Plus и iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма.

Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9

По информации аналитика KGI Securities Мин-Чи Го, iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма будет позиционироваться как самый доступный iPhone нового поколения. Как утверждает автор отчета, эта новинка лишится некоторых ключевых функций iPhone X, но будет примерно на $300 дешевле базовой модели. Таким образом, речь может идти о сегменте $700…$800. Внешне этот аппарат будет похож на iPhone X, но получит рамку из нержавеющий стали. Кроме того, исчезнет двойная камера и поддержка 3D Touch. Кроме того, упоминается о 3 Гб ОЗУ. Впрочем, любые слухи о будущей продукции Apple стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.01. [Новости компаний] RFID: Итальянцы из CAEN RFID представили миниатюрный RFID считыватель qIDmini для работы с метками диапазона UHF / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru

21.12. [Новинки]  Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:49 Dasha RDE Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
Здравствуйте, помогите пожалуйста, телефон A105 запрашивает код сети ( 232X-2ABGRU2 , 860630026444391)
Сегодня 11:35 michaelkors Тема: Nomu S10 Pro IP68 + Рейтинг
Навигационная способность очень хорошая, я могу получить очень точное позиционирование даже в удаленной области. И сигнал тоже хорош. Дело о получении сигнала еще не произошло. Нравится.
Вчера 18:39 ABloud Тема: VAS: Операторы “большой четверки” тестируют систему Mobile Connect (23.01.2018)
[Пресс-релиз]: «Билайн», «МегаФон», «МТС», Tele2 и «Ведомости» приступили к тестированию Mobile Connect 23 января 2018 года, Москва. Операторы сотовой связи «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2 ...
Вчера 08:28 khurshed81 Тема: Cнятие кода блокировки с телефонов/смартфонов на платформе Nokia BB5 (Страницы: 1 2)
Помогите пожалуйста разблокировать Nokia 5130 при включении просить код.Имей 359341/04/980071/2, компа нет под рукой есть только смартфон что можно сделать.44chashma@mail.ru заранее благодарен
22.01.2018 15:00 Nikkikola Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой)
Почти за 10 тр, чуть дороже, возьмите Wileyfox Swift2x.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru

22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru

18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru

15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru

11.01. [Новинки]  Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru

11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru

11.01. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: