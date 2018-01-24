Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9

24.01.2018, MForum.ru

В сети появилась «утечка» посвященная iPhone модельного ряда 2018 года. Согласно появлявшихся ранее слухов, осенью 2018 года компания Apple выпустит 3 модели iPhone: наследник iPhone X, оснащенный 6,5-дюймовым экраном iPhone Xs Plus и iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма.

По информации аналитика KGI Securities Мин-Чи Го, iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма будет позиционироваться как самый доступный iPhone нового поколения. Как утверждает автор отчета, эта новинка лишится некоторых ключевых функций iPhone X, но будет примерно на $300 дешевле базовой модели. Таким образом, речь может идти о сегменте $700…$800. Внешне этот аппарат будет похож на iPhone X, но получит рамку из нержавеющий стали. Кроме того, исчезнет двойная камера и поддержка 3D Touch. Кроме того, упоминается о 3 Гб ОЗУ. Впрочем, любые слухи о будущей продукции Apple стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса.