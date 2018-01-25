NB-IoT: Deutsche Telekom развивает NB-IoT в Европе и США

MForum.ru
25.01.2018,
Технология NB-IoT постепенно находит путь на рынки США и Европы, благодаря усилиям Deutsche Telekom и ее американской дочки - T-Mobile.
В Европе DT запустила поддержку NB-IoT в восьми европейских странах и планирует существенно расширить покрытие территорий этих стран до конца 2018 года. В США покрытие NB-IoT национального масштаба T-Mobile планирует обеспечить уже к середине 2018 года.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
25.01. [Новости компаний] 5G: Turkcell тестирует базовые станции Huawei 5G NR / MForum.ru
25.01. [Новости компаний] 5G: Turkcell тестирует базовые станции Huawei 5G NR / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] NB-IoT: Использование технологии NB-IoT разрешено в России, но пока увидим только пилоты / MForum.ru
09.01. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон вступил в Ассоциацию интернета вещей / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] IoT: В Berg Insight уверены, что в 2018 году локомотивом быстрого роста рынка сотового IoT будет Китай / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru