NB-IoT: Deutsche Telekom развивает NB-IoT в Европе и США

25.01.2018, MForum.ru

Технология NB-IoT постепенно находит путь на рынки США и Европы, благодаря усилиям Deutsche Telekom и ее американской дочки - T-Mobile.

В Европе DT запустила поддержку NB-IoT в восьми европейских странах и планирует существенно расширить покрытие территорий этих стран до конца 2018 года. В США покрытие NB-IoT национального масштаба T-Mobile планирует обеспечить уже к середине 2018 года.

Источник

+

Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ

+ +