Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона

MForum.ru
08.02.2018,
Китайская компания Invens представила три новых смартфона для индийского рынка: Diamond D2, Fighter F1 и Fighter F2. Новинки поставляются с двухлетней гарантией и безусловным ремонтом с заменой любых поврежденных частей. Все новинки поддерживают VoLTE.
Invens Diamond D2 оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, 4-ядерным 1,3 ГГц процессором, 2 Гб ОЗУ, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 2800 мАч. ОС этой и других новинок - Android 7.0 Nougat. Цена – 7490 индийских рупий.
Аппаратная платформа Invens Fighter F1 аналогична: 5-дюймовый HD-дисплей, 4-ядерный процессор, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб и 5 Мп фронтальная камера. В тоже время в Invens Fighter F1 установлена 13 Мп тыловая камера, аккумулятор емкостью 3200 мАч и дактилоскопический сенсор на задней панели. Купить Invens Fighter F1 можно будет за 8 990 рупий.
Третья новинка, Invens Fighter F2, оснащена 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, 4-ядерным 1,3 ГГц процессором, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 3200 мАч. Стоимость Invens Fighter F2 – 11 490 рупий.
© Антон Печеровый,
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