Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами

09.02.2018, MForum.ru

Компания LG получила патент World Intellectual Property Organization на дизайн складного смартфона с тремя дисплеями. Заявка на патент была подана еще в декабре 2014 года, но ее одобрение состоялось лишь в ноябре 2017.

Изображенное на эскизах складное устройство состоит из трех достаточно тонких частей. Под одним из экранов, являющихся главным, размещена физическая кнопка «Домой». При этом главным может быть как центральный экран, так и один из боковых. Все экраны являются сенсорными. В обычном режиме используется главный экран. Разворачивание устройства актуально при использовании нескольких приложений одновременно, а также в случаях, когда приложению требуется больше места на экране. Скорее всего, полученный патент носит технический характер, а появления подобных устройств на рынке в ближайшее время ожидать не стоит. Тем более что эксперименты со смартфонами, оснащенными складными экранами, в лице ZTE Axon M особого успеха не получили.