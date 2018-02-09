Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами

MForum.ru

Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами

09.02.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания LG получила патент World Intellectual Property Organization на дизайн складного смартфона с тремя дисплеями. Заявка на патент была подана еще в декабре 2014 года, но ее одобрение состоялось лишь в ноябре 2017.

Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами

Изображенное на эскизах складное устройство состоит из трех достаточно тонких частей. Под одним из экранов, являющихся главным, размещена физическая кнопка «Домой». При этом главным может быть как центральный экран, так и один из боковых. Все экраны являются сенсорными. В обычном режиме используется главный экран. Разворачивание устройства актуально при использовании нескольких приложений одновременно, а также в случаях, когда приложению требуется больше места на экране. Скорее всего, полученный патент носит технический характер, а появления подобных устройств на рынке в ближайшее время ожидать не стоит. Тем более что эксперименты со смартфонами, оснащенными складными экранами, в лице ZTE Axon M особого успеха не получили.

Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru

08.04. [Краткие новости] Вектор: Роботренды 08 апреля 2017 в заголовках новостей / MForum.ru

26.05. [Новинки] Это интересно: Oppo показала прототип смартфона со складным 7-дюймовым дисплеем / MForum.ru

21.09. [Новинки]  О смартфонах и не только #24: Смартфон Samsung со складным дисплеем, самоуничтожающиеся микросхемы, новые Nexus и победа Яндекс над Google / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:30 Olgaivanova Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Здраствуйте ! У меня вышла такая ситуация из ряда вон выходящая ! 03.02.2018 я пришла за телефоном в рассрочку в Связной на пр.индустриальный ! Я знала за чем иду ! Какая модель iPhone 7+ В добавок ...
Вчера 13:46 INCOM Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Добрый день! Пожалуйста помогите разблокировать Nokia 1280 IMEI 354563/05/985236/7 code:059F1T3 Ответ на почту rashid.best.ry@gmail.com Спасибо.
Вчера 01:45 ABloud Тема: Акции: Билайн обещает полгода связи покупателям Samsung Galaxy (08.02.2018)
[Пресс-релиз]: «Билайн» дарит полгода связи при покупке смартфона Samsung Galaxy 7 февраля 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Выгодное предложение на ...
07.02.2018 22:14 JuliaMK Тема: UHANS i8 vs Xiaomi Redmi 5
зачем переплачивать?
07.02.2018 20:14 zugmad Тема: Как перенести историю сообщений Whatsapp с андроида на айфон?
при помощи электронной почты. В старом телефоне в настройке WHATSAPP выбрать — «настройку чата», после нажать — «отправка чатов по почте». Предоставятся возможные вариации отправки. По завершению ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

09.02. [Новинки] Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450 / MForum.ru

07.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены 4 новых смартфона Huawei со сдвоенными камерами / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot S3 – индийский смартфон с 20 Мп фронтальной камерой / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Pi – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

06.02. [Новинки]  Слухи: HTC U12+ с поддержкой 5G появился на «живых» фото / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus – 6-дюймовый полноэкранный дисплей и сдвоенная камера / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: HTC Breeze – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: За индексом Nokia TA-1056 скрывается Nokia 1? / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Huawei P Smart с EMUI 8.0 появился у Vodafone UK / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia XZ2 Compact замечен на фото / MForum.ru

31.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70 / MForum.ru

31.01. [Новинки] Анонсы: ARCHOS Diamond Omega – смартфон с флагманскими характеристиками за 45499 рублей / MForum.ru

30.01. [Новинки]  Анонсы: Объявлены цены Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: В Китае запущена 4G-версия Nokia 3310 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: VKWorld Mix 3 – безрамочный смартфон с емким аккумулятором и экраном 18:9 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: