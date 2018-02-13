Слухи: Спецификации Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro стали известны накануне анонса

MForum.ru
13.02.2018,
Анонс смартфонов Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro назначен на завтра. Новинки будут представлены в рамках специального мероприятия в Индии. Однако подробности о них стали известны уже сегодня. И если Redmi Note 5 можно рассматривать как ребрендинг Redmi 5 Plus с 6-дюймовым экраном и Snapdragon 625, то Redmi Note 5 Pro стал большим сюрпризом.
Эта новинка получила 5,99-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (18:9) и построена на базе чипсета Snapdragon 636 (8 ядер, 1,8 ГГц, Adreno 506), оснащена 20 Мп камерой для сэлфи (Sony IMX376) и сдвоенной тыловой камерой. Конфигурация тыловой камеры Xiaomi Redmi Note 5 Pro включает в себя 12 Мп основной сенсор и вспомогательный сенсор разрешением 5 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 5 Pro составляет 4000 мАч, при этом для зарядки предлагается использовать стандартный microUSB 2.0, USB Type C не предусмотрен. В части объема памяти ожидаются три комбинации - 3 ГБ + 32 ГБ, 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 64 ГБ. ОС – MIUI 9 на базе Android Nougat. Xiaomi Redmi Note 5 Pro будет выпускаться в четырех цветовых вариантах: синем Blue, розовом Rose Gold, золотистом Champagne Gold и черном Black.
Что касается Xiaomi Redmi Note 5, этот аппарат порадует чипсетом Snapdragon 625, 5,99-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1080 точек (18:9), 12 Мп тыловой камерой с апертурой f/2.2, 5 Мп фронталкой поддержкой FullHD-видео и аккумулятором емкостью 4000/3900 мАч. Цветовая гамма Xiaomi Redmi Note5 аналогична Redmi Note 5 Pro.
© Антон Печеровый,
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