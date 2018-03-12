Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу

MForum.ru
12.03.2018,
На китайский рынок выведен смартфон Honor 7C. Ценник новинки стартует с 899 юаней для модели с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Более дорогой вариант новинки, оснащенный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, оценен в 1299 юаней. В обеих версиях устройства встроенную память можно расширить картами microSD.
В активе Honor 7C присутствуют 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек (соотношение сторон 18:9), чипсет Snapdragon 450, два SIM-слота, 13 Мп тыловая камера со вспомогательным 2 Мп сенсором и 8 Мп камера на передней панели. ОС – Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Из особенностей Honor 7C отметим возможность разблокировки устройства не только по размещенному на задней панели дактилоскопическому сенсору, но и сканированием лица (без дополнительных датчиков), а также поддержку тыловой и фронтальной камерами портретного режима. Выпускаться Honor 7C будет в черном, красном, золотом и синем вариантах. Начало продаж на китайском рынке уже завтра, 13 марта.
© Антон Печеровый,
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