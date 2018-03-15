MForum.ru
15.03.2018,
Несмотря на то, что до анонса Vivo V9 осталось еще не менее недели, этот аппарат успел засветиться на официальном сайте производителя. При этом оказался раскрыт не только внешний вид, который был знаком по другим утечкам, но и полные спецификации устройства.
Набор ключевых спецификаций Vivo V9 включает в себя чипсет Snapdragon 626 (в более ранних утечках упоминался Snapdragon 660), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16 Мп + 5 Мп) и 24 Мп фронтальную камеру. Аналогично многим последним новинкам, Vivo V9 выполнен в формате 18:9, при этом диагональ его IPS-экрана составляет 6,3 дюйма, разрешение – FullHD+. Емкость аккумулятора – 3260 мАч. Кроме того, упоминается о функции Face Unlock, улучшении качества фотографии с использованием элементов искусственного интеллекта, а также комплекте AR-меток. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S / MForum.ru
06.03. [Технологии] Компоненты: Анонсированы GPU Mali G52 и G31 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5000 – крепкий корпус, IP68 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: LG X4 – классический бюджетник для корейского рынка / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: HMD Global выпустит два новых флагмана Nokia в этом году / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus / MForum.ru
02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru