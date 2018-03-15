Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте

15.03.2018, MForum.ru

Несмотря на то, что до анонса Vivo V9 осталось еще не менее недели, этот аппарат успел засветиться на официальном сайте производителя. При этом оказался раскрыт не только внешний вид, который был знаком по другим утечкам, но и полные спецификации устройства.

Набор ключевых спецификаций Vivo V9 включает в себя чипсет Snapdragon 626 (в более ранних утечках упоминался Snapdragon 660), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16 Мп + 5 Мп) и 24 Мп фронтальную камеру. Аналогично многим последним новинкам, Vivo V9 выполнен в формате 18:9, при этом диагональ его IPS-экрана составляет 6,3 дюйма, разрешение – FullHD+. Емкость аккумулятора – 3260 мАч. Кроме того, упоминается о функции Face Unlock, улучшении качества фотографии с использованием элементов искусственного интеллекта, а также комплекте AR-меток. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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