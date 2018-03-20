Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

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Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

20.03.2018, MForum.ru

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Компания Vivo официально представила смартфон флагманский смартфон X21. Новинка получила 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2280х1080 точек, чипсет Snapdragon 660 и сдвоенную тыловую камеру.

Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

В вырезе экрана разместилась фронтальная камера, разрешением 12 Мп с апертурой объектива f/2.0 и инфракрасной подсветкой. При этом поддерживается функция Face Wake 2.0 с 3D-кадрированием. Тыловая камера представлена основным сенсором разрешением 12 Мп (апертура f/1.8) и вспомогательным 5 Мп сенсором с апертурой объектива f/2.4. Объем ОЗУ новинки составляет 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб, в зависимости от версии.

Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

Топовый вариант новинки, Vivo X21 UD, снабжен встроенным под экран дактилоскопическим сенсором, тогда как обычный вариант смартфона оснащен сканером отпечатка пальцев на задней панели. Емкость аккумулятора 3200 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0. 64 Гб вариант Vivo X21 оценен в 2889 юаней ($458), 128 Гб – 3198 юаней ($505). Выпускаться Vivo X21 будет в белом, красном и черном цветах. Продажи начнутся 24 марта, в полночь. Vivo X21 UD в черном и красном цветах обойдется 3589 юаней ($505). Продажи стартуют 28 марта.

Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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