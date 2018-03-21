Микроэлектроника: Кремний вместо арсенида галлия для частот ниже 3 ГГц

MForum.ru
21.03.2018,
В НПО "Микрон" завершены испытания библиотеки сложных фунциональных СВЧ компонентов, работающих на частотах до 3 ГГц. Кремниевые компоненты дешевле традиционно используемых арсенид-галлиевых, что позволяет удешевить приемо-передающие модули, например, радиолокационных систем, а также повысить их энергоэффективность. Создана библиотека IP блоков, что позволит Микрону работать в режиме фаундри, разрабатывая собственные кремниевые СВЧ чипы.
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Пресс-релиз компании "Микрон"
В феврале 2018 года Микрон завершил испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов, работающих на частоте до 3 ГГц. Созданные блоки позволят существенно удешевить приемо-передающие модули и повысить энергоэффективность радиолокационных систем, применяемых в навигации и автоэлектронике.
«Рынок уже ждет эту разработку, так как дорогую арсенид-галлиевую технологию можно заменить на кремний без потери в стойкости, надежности и качестве, что актуально, например, в локационных системах аэропортов, в судоходстве и автомобилях будущего, - сообщил советник генерального директора ПАО «Микрон» Денис Адамов. - Следующим нашим шагом станет чип, интегрирующий функции приема-передачи и обработки цифрового сигнала, чтобы сделать радиотехнические системы более компактными и энергонезависимыми, что востребовано в автоэлектронике для систем помощи водителю и автопилотируемого транспорта».
В рамках опытно-конструкторских работ Микроном создана библиотека IP блоков, что позволит разработчикам осуществлять проектирование собственных кремниевых СВЧ чипов и производить их на Микроне в режиме фаундри.
Микрон, крупнейшее микроэлектронное предприятие России, является центром отраслевой экспертизы и предоставляет разработчикам набор библиотек и технологических процессов для разработки аналоговых и цифровых микросхем. Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки составляют 15% годовой выручки.
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© Алексей Бойко,
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