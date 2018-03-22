Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI

22.03.2018, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон V9, оснащенный 24 Мп фронтальной камерой с поддержкой алгоритмов на основе искусственного интеллекта. На задней панели новинки разместилась связка из модулей разрешением 16 и 5 Мп, также поддерживающих AI.

Функция AI Face Beauty может предсказать возраст, пол, тон кожи, текстуру и даже окружающий свет, что позволяет и настроить параметры для улучшения портретных снимков. По утверждению производителя алгоритм искусственного интеллекта был сформирован с использованием базы данных c фотографиями почти 1 млн человек. Аналогично iOS поддерживаются разные эффекты освещения – Natural Light, Studio Light, Stereo Light и Monochrome Background (монохромный задний фон). Кроме того, фронтальная камера может использоваться для разблокировки устройства с помощью функции AI Face Access. Очередным обновлением этой функции стал контроль направления взгляда Attention Sensing, работа которого схожа с Face ID на iPhone X. Впрочем, на задней панели сохранен и привычный дактилоскопический сенсор.

Аппаратная часть Vivo V9 включает в себя чипсет Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Впрочем, куда интереснее экран устройства, получивший вырез под разговорный динамик и селфи-камеру. Толщина верхней рамки минимальная, диагональ экрана 6,3 дюйма, разрешение – 19:9. Емкость аккумулятора Vivo V9 – 3260 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch.