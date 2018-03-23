Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220)

23.03.2018, MForum.ru

Компания Oppo представила смартфон A1. Новинка позиционируется как доступное устройство с корпусами приятных цветов – белого, вишенево-красного и темно-синего. Причем, если красная и синяя версии устройства имеют матовую отделку, то белая – глянцевую, на фото выглядящую как перламутровая.

Дизайн OPPO A1 вполне классический, для защиты экрана используется 2,5D-стекло Gorilla Glass. В соответствии с актуальными трендами новинка получила дисплей с соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана OPPO A1 – 5,7 дюйма. Разрешение экрана и модель используемой системы-на-чипе производитель пока решил не раскрывать. Объемы памяти составляют 4 Гб для оперативной и 64 Гб для встроенной.

Разрешение тыловой камеры OPPO A1 – 13 Мп, за счет интерполяции можно получать снимки разрешением до 13 Мп. Фронтальная камера – 8 Мп, аккумулятор – 3180 мАч. Что интересно, Oppo A1 получил функцию разблокировки по лицу, но лишен дактилоскопического сенсора, ставшего обязательным атрибутом даже более дешевых устройств. Цена Oppo A1 составит 1399 юаней ($220). Продажи новинки начнутся 1 апреля.