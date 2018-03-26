Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition

MForum.ru
26.03.2018,
Состоялось очередное пополнение в ряду смартфонов с Android Oreo Go Edition. Новинка по имени Lava Z50 относится к бюджетному сегменту и обладает соответствующими спецификациями. Однако это не помешало производителю оснастить устройство экраном с 2,5D-стеклом Corning Gorilla Glass.
Спецификации Lava Z50 включают в себя 4,5-дюймовый дисплей разрешением 854х480 точек, чипсет MediaTek MT6737M (4 ядра, 1,1 ГГц), 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также пару 5 Мп камер со светодиодными вспышками. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 и GPS. Емкость аккумулятора – 2000 мАч. На индийском рынке Lava Z50 оценен в 4400 индийских рупий ($68), а в рамках различных акций купить новинки можно и вовсе за 2400 рупий.
© Антон Печеровый,
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