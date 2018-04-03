Пятое поколение: МегаФон получит частоты 5G в обход аукциона

MForum.ru
03.04.2018,
Совет директоров ПАО "МегаФон" одобрил приобретение за неназванную сумму 100% доли в УК ООО "Неоспринт". Приобретаемая компания располагает третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3.4-3.6 ГГц в Москве. Сделку планируется завершить до конца апреля 2018 года.
Частоты диапазона 3.4-3.6 ГГц - ценный ресурс, пригодный для развертывания сетей 5G. Приобретение частот ООО "Неоспринт" позволит МегаФону задействовать их при развертывании опытной зоны 5G в Москве летом 2018 года в рамках проведения мероприятий ЧМ2018. Напомню, что МТС и ВымпелКом ранее получили отказ регулятора в выделении этим компаниям частот для построения опытных зон 5G, что создает преференции для МегаФон в конкурентной борьбе с другими участниками рынка.
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© Алексей Бойко,
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Пресс-релизы: Совет Директоров «МегаФона» одобрил приобретение ООО «Неоспринт»
Совет Директоров одобрил приобретение ПАО «МегаФон» (далее «МегаФон» или «Компания») 100% доли в уставном капитале ООО «Неоспринт», владеющим третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4 – 3,6 ГГц в Москве. Закрытие сделки планируется завершить к концу апреля. Стоимость и более подробные условия сделки будут раскрыты после ее закрытия.
Согласно программе Правительства РФ по развитию Цифровой экономики, к 2020 г. сети будут развернуты во всех городах с населением от 1 млн жителей. Компания считает, что в России диапазон 3,4-3,6 ГГц является наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе, так как уже выделенные полосы 2, 3 и 4G для развития сетей 5G на данный момент не доступны и будут задействованы на последующих этапах, в том числе по факту появления для этих полос коммерциализованного оборудования 5G и проведения в них рефарминга.
Приобретение ООО «Неоспринт» позволит «МегаФону» получить высоко востребованный частотный ресурс в важном для компании регионе – в Москве. «МегаФон» планирует задействовать данный спектр для развертывание опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в Москве.
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