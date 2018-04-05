Развитие сетей: ВымпелКом сообщает об удвоении скоростей в сети LTE/4G в Подмосковье

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Развитие сетей: ВымпелКом сообщает об удвоении скоростей в сети LTE/4G в Подмосковье

05.04.2018, MForum.ru

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Такого результата компании удалось добиться за счет наращивания емкости сети LTE на 50%. Использовались частоты 1800 МГц. Кроме того, была проведена модернизация ПО и настройка антенн базовых станций. В 4 квартале 2017 года объем использования мобильного интернета в сети 4G «Билайн» в Подмосковье увеличился на 174% по сравнению с этим же периодом в 2016 году, а общий рост data-трафика составил 82,5%.

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05.04.2018 16:03 От: ABloud

Пресс-релиз: «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье

5 апреля 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») в 1,5 раза увеличил число базовых станций 4G на территории Московской области, в 2 раза расширил емкость сети LTE в частотном диапазоне 1800 MHz и увеличил общую емкость сети LTE на 50%. Дополнительно для роста скоростей мобильного интернета и расширения площади покрытия был реализован проект по увеличению производительности сети. Технические специалисты провели модернизацию программного обеспечения и настройку оборудования, оптимизировали расположение антенн базовых станций. По данным внутренних исследований скорость в сети 4G выросла в 2 раза, и клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом с еще большим комфортом.

Модернизированная сеть охватила крупнейшие населенные пункты и территорию области. Среди городов Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, Климовск, Коломна, Лобня, Лыткарино, Ногинск, Чехов и другие. Жители Подмосковья могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом в спальных районах, учебных заведениях, торговых центрах и других важных социальных объектах. Мобильный интернет на высоких скоростях доступен на дачах, в загородных домах, при посещении подмосковных музеев, фестивалей, отдыха на природе и на других событиях вне крупных населенных пунктов.

Увеличенная скорость позволит клиентам «Билайн» без ограничений пользоваться «тяжелым» контентом. Они смогут смотреть фильмы в HD-качестве, загружать видео в интернет, делать видео-звонки и обращаться к другим сервисам сети, для комфортного использования которых необходима постоянная высокая скорость.

Популярность сервисов с использованием «тяжелого» контента растет с каждым годом, что ведет к стремительному увеличения интернет-трафика. В 4 квартале 2017 года объем использования мобильного интернета в сети 4G «Билайн» в Подмосковье увеличился на 174% по сравнению с этим же периодом в 2016 году, а общий рост data-трафика составил 82,5%. Проведенная модернизация позволила удовлетворить существующий спрос и подготовила сеть к дальнейшему росту трафика.

Сергей Рубцов, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом», отметил: «Завершенная многоуровневая модернизация сети усовершенствовала наш продукт. Это особенно актуально перед наступлением дачного сезона, когда мобильный интернет в Подмосковье востребован больше обычного. Ускоренная сеть 4G позволит клиентам не менять свои привычки при путешествии по Подмосковью. В городах Московской области и вне крупных населённых пунктов клиенты смогут пользоваться доступом в интернет на одинаково высоких скоростях».

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