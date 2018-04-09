Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях

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Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях

09.04.2018, MForum.ru

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В конце прошлого месяца Карл Пей, исполнительный директор OnePlus, поделился изображением флагманского смартфона OnePlus 6. Изображение продемонстрировало небольшой фрагмент смартфона с вырезом в верхней части экрана. Но теперь в Weibo появились картинки, показывающие OnePlus 6 во всей красе.

Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях

Более 90% площади передней панели OnePlus 6 занимает дисплей. Толщина верхней и боковых рамок экрана минимальна, а в вырезе дисплея можно рассмотреть светодиодный индикатор, фронтальную камеру и динамик. Судя по фото, материалом задней панели выбрано стекло, что позволяет предположить появление поддержки беспроводной зарядки. Впрочем, еще в прошлом году, генеральный директор OnePlus Пит Лау заявлял, что не видит смысла в поддержке беспроводной зарядки.

Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях

Что касается спецификаций, то в активе топовой версии OnePlus 6 ожидается чипсет Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Ожидаемая цена этого варианта устройства – 4399 юаней ($697). Более простые версии получат 6 Гб ОЗУ, при этом вариант с 64 Гб встроенной памяти обойдется 3299 юаней ($523), а со 128 Гб – 3799 юаней ($570).

Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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