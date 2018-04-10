Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

MForum.ru

Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

10.04.2018, MForum.ru

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За последние время смартфоны с вырезом в верхней части экрана стали привычным явлением, появившись в портфолио многих производителей. Однако компания ZTE пошла немного дальше и даже получила престижную награду IF Design Award за смартфон, который даже еще официально не представлен.

Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

ZTE Iceberg стилизован под кусок льда, с прозрачными вставками в скругленных углах корпуса. Корпус стеклянный, с бесшовным соединением передней и задней панелей. Но гораздо интереснее наличие двух вырезов в дисплее, за счет чего производитель смог разместить фронтальные стереодинамики и обеспечить минимальные рамки со всех четырех сторон экрана. Технические подробности о ZTE Iceberg пока не приводятся, а в качестве даты выпуска указано абстрактное «после 2017 года». Вполне возможно, что ZTE Iceberg так и останется концептом, но смартфоны с двумя вырезами на экране станут реальностью уже в ближайшее время.

Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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