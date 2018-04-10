Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

10.04.2018, MForum.ru

За последние время смартфоны с вырезом в верхней части экрана стали привычным явлением, появившись в портфолио многих производителей. Однако компания ZTE пошла немного дальше и даже получила престижную награду IF Design Award за смартфон, который даже еще официально не представлен.

ZTE Iceberg стилизован под кусок льда, с прозрачными вставками в скругленных углах корпуса. Корпус стеклянный, с бесшовным соединением передней и задней панелей. Но гораздо интереснее наличие двух вырезов в дисплее, за счет чего производитель смог разместить фронтальные стереодинамики и обеспечить минимальные рамки со всех четырех сторон экрана. Технические подробности о ZTE Iceberg пока не приводятся, а в качестве даты выпуска указано абстрактное «после 2017 года». Вполне возможно, что ZTE Iceberg так и останется концептом, но смартфоны с двумя вырезами на экране станут реальностью уже в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

[Новости компаний] Мнения: Рынок 5G-смартфонов: всё будет, но не сразу / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

[Новости компаний] MWC2018: Подводя итоги / MForum.ru