Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами

MForum.ru
10.04.2018,
За последние время смартфоны с вырезом в верхней части экрана стали привычным явлением, появившись в портфолио многих производителей. Однако компания ZTE пошла немного дальше и даже получила престижную награду IF Design Award за смартфон, который даже еще официально не представлен.
ZTE Iceberg стилизован под кусок льда, с прозрачными вставками в скругленных углах корпуса. Корпус стеклянный, с бесшовным соединением передней и задней панелей. Но гораздо интереснее наличие двух вырезов в дисплее, за счет чего производитель смог разместить фронтальные стереодинамики и обеспечить минимальные рамки со всех четырех сторон экрана. Технические подробности о ZTE Iceberg пока не приводятся, а в качестве даты выпуска указано абстрактное «после 2017 года». Вполне возможно, что ZTE Iceberg так и останется концептом, но смартфоны с двумя вырезами на экране станут реальностью уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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