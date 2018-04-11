Анонсы: vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9

11.04.2018, MForum.ru

В портфолио Vivo появился смартфон Y71. Новинка относится к недорогим устройствам, но выполнена в актуальном форм-факторе 18:9. Диагональ экрана vivo Y71 – 5,99 дюйма, разрешение – 720х1440 точек.

Набор ключевых спецификаций vivo Y71 включает в себя чипсет Snapdragon 450, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD,13 Мп тыловую камеру, 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3360 мАч. Новинка работает под управлением Android Oreo и поддерживает LTE-сети. На индийском рынке vivo Y71 можно приобрести за 10 990 рупий ($135).