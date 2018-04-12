Микроэлектроника: Российские процессоры BE-T1000 (Baikal-T1) появились в рознице

MForum.ru

Микроэлектроника: Российские процессоры BE-T1000 (Baikal-T1) появились в рознице

12.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

О начале розничных продаж систем-на-чипе BE-T1000, известных также как Baikal-T1, сообщает АО "Байкал Электроникс", российский фаблесс-разработчик и производитель микропроцессоров.

Процессоры на базе архитектуры MIPS Warrior P-class P5600 выпускаются тайваньской фабрикой TSMC. По заявлению производителя, 2-ядерный процессор, выпускаемый по технологическому процессу 28 нм, соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства в качестве интегральной схемы 2-го уровня. Особенность процессора - низкое потребление энергии (5 Вт), что позволяет использовать его без радиатора. Еще один плюс этого процессора - поддержка нескольких интерфейсов непосредственно на чипе, основная фишечка - набортный 10 GbE MAC+PHY.

Приобрести процессор Baikal-T1 можно в составе оценочных плат BFK3.1 - это одноплатный компьютер под управлением ОС Linux, который может использоваться для разработки системного и прикладного ПО, для проектирования и прототипирования аппаратных решений. Как и процессор, оценочная плата - это собственная разработка АО "Байкал Электроникс".

Купить новинку можно через интернет-магазин "ЧИП и ДИП" за 40 тысяч руб. (39900). До сих пор платы были доступны только для юридических лиц по цене около 200 тыс. руб.

Внешний вид оценочной платы BFK 3.1

Оценочная плата BFK3.1 на базе Baikal-T1

Характеристики

Оценочная плата BFK3.1 на базе Baikal-T1

Хорошо, что цены стали реалистичнее. Еще бы доработать документацию до приемлемого уровня. Кроме того, непонятна задержка с выпуском давно анонсированного Baikal-M по ARM-технологии.

Компания, судя по всему, оплатила выпуск солидной партии процессоров Baikal-T1, и теперь их нужно, что называется, пристраивать. Вряд ли розничные продажи сильно помогут в этом плане.
Подробнее о чипе Baikal-T1 можно почитать, например, здесь.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.04. [Краткие новости] Микроэлектроника: Kingston представляет A1000: твердотельный накопитель базового уровня с интерфейсом NVMe PCIe / MForum.ru

21.03. [Краткие новости] Микроэлектроника: Кремний вместо арсенида галлия для частот ниже 3 ГГц / MForum.ru

10.03. [Краткие новости] Ангстрем (АО "Ангстрем") / MForum.ru

04.03. [Краткие новости] Термины рынка микроэлектроники / MForum.ru

21.02. [Краткие новости] Микроэлектроника / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:27 LocDogg174 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Доброго времени суток всем!Помогите разблокировать Билайн А106 imei:355730053960459 Заранее благодарен!
Вчера 21:55 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Эксперты MICRON и RAIDIX расскажут о технологии энергонезависимой памяти Санкт-Петербург, Россия, 12 апреля 2018 год. В среду 25 апреля пройдет вебинар «RAIDIX 4.6: защита кэша на запись с NVDIMM-N ...
Вчера 20:28 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
5G в мире в 2018 году и в ближайшие годы Издание telecoms.com представило интервью с Bernard Bureau, техническим директором оператора Telus, Канада, посвященное 5G. Вашему вниманию - мой пересказ ...
Вчера 18:40 ABloud Тема: Считыватели RFID (23.02.2018)
Компания Эликс представила миниатюрные считыватели ProxWay Mini BLE с поддержкой RFID и Bluetooth, предназначенные для работы в системах управления доступом, способные осуществлять идентификацию ...
11.04.2018 13:54 fotunmas Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30)
Быстро достать его разобрать и положить его в рис, ибо рис хорошо впитывает влагу. Ждать и надеятся, что всё пройдёт.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

11.04. [Новинки]  Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru

05.04. [Новинки]  Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru

02.04. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

30.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: