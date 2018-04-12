Микроэлектроника: Российские процессоры BE-T1000 (Baikal-T1) появились в рознице

MForum.ru
12.04.2018,
О начале розничных продаж систем-на-чипе BE-T1000, известных также как Baikal-T1, сообщает АО "Байкал Электроникс", российский фаблесс-разработчик и производитель микропроцессоров.
Процессоры на базе архитектуры MIPS Warrior P-class P5600 выпускаются тайваньской фабрикой TSMC. По заявлению производителя, 2-ядерный процессор, выпускаемый по технологическому процессу 28 нм, соответствует требованиям к промышленной продукции российского производства в качестве интегральной схемы 2-го уровня. Особенность процессора - низкое потребление энергии (5 Вт), что позволяет использовать его без радиатора. Еще один плюс этого процессора - поддержка нескольких интерфейсов непосредственно на чипе, основная фишечка - набортный 10 GbE MAC+PHY.
Приобрести процессор Baikal-T1 можно в составе оценочных плат BFK3.1 - это одноплатный компьютер под управлением ОС Linux, который может использоваться для разработки системного и прикладного ПО, для проектирования и прототипирования аппаратных решений. Как и процессор, оценочная плата - это собственная разработка АО "Байкал Электроникс".
Купить новинку можно через интернет-магазин "ЧИП и ДИП" за 40 тысяч руб. (39900). До сих пор платы были доступны только для юридических лиц по цене около 200 тыс. руб.
Внешний вид оценочной платы BFK 3.1
Характеристики
Хорошо, что цены стали реалистичнее. Еще бы доработать документацию до приемлемого уровня. Кроме того, непонятна задержка с выпуском давно анонсированного Baikal-M по ARM-технологии.
Компания, судя по всему, оплатила выпуск солидной партии процессоров Baikal-T1, и теперь их нужно, что называется, пристраивать. Вряд ли розничные продажи сильно помогут в этом плане.
Подробнее о чипе Baikal-T1 можно почитать, например, здесь.
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© Алексей Бойко,
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