Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark

16.04.2018, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Black Shark. Новинка позиционируется как устройство для геймеров, что нашло отражение в ее дизайне и дополнительной системе охлаждения Multilayer Colling-Kit.

Кроме того, Xiaomi Black Shark оснащен стереодинамиками Biso с усилителем Smart PA и подключаемым Bluetooth-модулем с геймпадом. Не подвело и «железо». «Сердцем» Xiaomi Black Shark стал чипсет Snapdragon 845 дополненный 6/8 Гб ОЗУ (LPDDR4x Dual Channel) и 64/128 Гб встроенной памяти UFS 2.1. Диагональ экрана 5,99 дюйма, разрешение 2160 х 1080 точек. Контрастность IPS-матрицы составляет 1500:1, цветовой DCI-P3.

Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 12 Мп основной (апертура f/1.75, размер пискселя 1,25 мкм) с 20 Мп (f/1.75, 1 мкм) вспомогательным модулем и поддерживающая запись FullHD-видео с частотой до 240 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Black Shark составляет 20 Мп.

Из прочего отметим наличие дактилоскопического сенсора, поддержку Bluetooth 5.0, двух SIM-карт и аккумулятора емкостью 4000 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Продажи в Китае начнутся 20 апреля. Цена Xiaomi Black Shark с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 2999 юаней, с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти – 3499 юаней. Геймпад предлагается отдельно и оценен в 179 юаней.