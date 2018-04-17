Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах

MForum.ru
17.04.2018,
Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон Mi 6X будет представлен 25 апреля. Официальный тизер подтверждает наличие двух 20 Мп камер. А благодаря свежей утечке из Weibo мы узнали, что Xiaomi Mi 6X появится в 5 разных цветах.
Цветовая гамма новинки будет включать розовый Cherry Pink, красный Flame Red, золотистый Sand Gold, синий Glacier Blue и черный Black. В портфолио Xiaomi новинка станет первым устройством со столь богатой палитрой цветов. Из спецификаций Xiaomi Mi 6X известно о чипсете Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти и батарее емкостью 2910 мАч. Ожидаемая диагональ экрана 5,99 дюймов при разрешении 2160х1080 точек.
© Антон Печеровый,
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