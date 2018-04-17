Микроэлектроника: MediaTek анонсирует разработанный с Microsoft SoC, который станет частью решения Azure Spere

MForum.ru
17.04.2018,
MediaTek объявил о разработанным совместно с Microsoft чипсета Azure Sphere, MT3620, предназначенного для использования в IoT приложениях. Чипсет включает встроенный процессор, на котором можно запустить ОС для работы с устройствами интернета вещей Azure Sphere. Чипсет снабжен встроенным Wi-Fi адаптером и поддерживает уникальные протоколы систем безопасности Microsoft. Как ожидается, чипсеты будут продаваться как часть решения Azure Sphere.
Подробности о MT3620 (англ.).
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