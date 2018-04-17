Микроэлектроника: MediaTek анонсирует разработанный с Microsoft SoC, который станет частью решения Azure Spere

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Микроэлектроника: MediaTek анонсирует разработанный с Microsoft SoC, который станет частью решения Azure Spere

17.04.2018, MForum.ru

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MediaTek объявил о разработанным совместно с Microsoft чипсета Azure Sphere, MT3620, предназначенного для использования в IoT приложениях. Чипсет включает встроенный процессор, на котором можно запустить ОС для работы с устройствами интернета вещей Azure Sphere. Чипсет снабжен встроенным Wi-Fi адаптером и поддерживает уникальные протоколы систем безопасности Microsoft. Как ожидается, чипсеты будут продаваться как часть решения Azure Sphere.

  • Процессор приложений: ARM Cortex-A7, одноядерный, 500 МГц.
  • Сопроцессоры: ARM Cortex-M4 c FPU, двухъядерные
  • Периферия: ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART
  • Коннективити: Wi-Fi abgn 2.4 и 5 ГГц, антенна 1T1R на выделенном 32-разрядном ядре RISC Andes N9.

Подробности о MT3620 (англ.). 

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