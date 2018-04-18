Пресс-релизы: МегаФон предлагает подписку на 40 СМИ

MForum.ru
18.04.2018,
18 апреля, 2018. «МегаФон» запустил портал pressa.megafon.ru, где пользователи могут по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы. Материалы будут обновляться ежедневно.
Портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК, Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, National Geographic, Men’s Health, Maxim, Glamour и т.д.
Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно.
Новый сервис от «МегаФона» позволяет читать интересные материалы в удобном формате на экране смартфона или компьютера, не отвлекаясь на рекламу. Пользоваться «МегаФон.Прессой» можно одновременно с 5 устройств.
«Цифровые версии СМИ с каждым годом все более популярны у читателей, оставляя далеко позади времена печатных изданий. «МегаФон» предлагает пользователям единое окно для просмотра статей от изданий совершенно различной тематики. Теперь нашим клиентам не придется путешествовать по интернет-площадкам или оформлять подписку из-за одной интересной статьи», - прокомментировал Директор по новым услугам и партнерствам «МегаФона» Артём Вильман.
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У Tele2 подобная штука уже год как есть - Kiozk называется. Там ещё и к книгам доступ есть. стоимость 8р/сут.
Алекс.Нах 18.04.2018 13:49:
У Tele2 подобная штука уже год как есть - Kiozk называется. Там ещё и к книгам доступ есть. стоимость 8р/сут.
Сколько пользователей, интересно, за год сумели привлечь?
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