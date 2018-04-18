Пресс-релизы: МТС и администрация Санкт-Петербурга объявляют о стратегическом партнерстве в области развития «умного города»

18.04.2018, MForum.ru

Санкт-Петербург, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и администрация Санкт-Петербурга объявляют о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры города Санкт-Петербурга. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Петербургском цифровом форуме-2018 и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Санкт-Петербурге технологий, связанных с цифровизацией городской инфраструктуры. Для реализации проекта «Умный город Санкт-Петербург» МТС запустит первую в Санкт-Петербурге пилотную зону «интернета вещей» (IoT) на базе сетей NB-IoT.

Стандарт Narrow Band IoT (NB-IoT) оптимально подходит для сбора, анализа и управления данными, дистанционного контроля за приборами. Запуск таких сетей позволит тестировать и внедрять в пилотной зоне высокотехнологичные продукты и услуги на базе «интернета вещей» для развития «умного города», в том числе решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта и экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многое другое.

В рамках соглашения МТС и Администрация города Санкт-Петербург также планируют сотрудничество в области реализации технологических и социальных проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга, повышение качества жизни и работы граждан, развития экономического потенциала Санкт-Петербурга.

«Мы видим, как активно сегодня идут процессы цифровизации социальной и городской инфраструктуры, которая призвана повысить эффективность используемых ресурсов, уровень жизни и инвестиционную привлекательность регионов и страны в целом. Наша задача – использовать лучшую экспертизу и передовые мировые разработки, чтобы Санкт-Петербург действительно становился «умным городом», передовым в этой области не только в нашей стране, но и среди мировых мегаполисов. Взаимодействие с лидерами отраслей IT и телекома даст нужный импульс технологическому рывку в развитии инфраструктуры Санкт-Петербурга, над которым мы сейчас активно работаем», — прокомментировал соглашение и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

«Санкт-Петербург всегда был для МТС одним из приоритетных городов с точки зрения развития бизнеса. Мы создали здесь современную телекоммуникационную инфраструктуру и продолжаем активно работать над внедрением новых стандартов связи и технологических решений. Сегодня наш фокус - интеграция в жизнь города инновационных технологий. МТС намерена инвестировать в Санкт-Петербург в ближайшие два года несколько миллиардов рублей, в том числе на внедрение в регионе технологий, связанных с «умным городом». Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга станет катализатором развития в регионе инновационных технологий, способствующих росту инвестиционной и туристической привлекательности северной столицы», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

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