Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

19.04.2018, MForum.ru

Компания Huawei официально представила смартфон Honor 10, более доступную версию Honor View 10. Впрочем, аппарат получился лишь немногим дешевле исходной модели. Если Honor View 10 стоит 2800 юаней (в России – 34 990 рублей), то Honor 10 оценен в 2600 юаней.

Honor 10 оснащен 5,84-дюймовым дисплеем разрешением 1080х2280 точек (19:9, 432 ppi). «Сердцем» новинки стал чипсет Kirin 970, также используемый во флагманских устройствах семейства P20. Более того, объем ОЗУ Honor 10, составляющий 6 Гб, больше, чем у базовой модели P20. Объем встроенного хранилища – 64 или 128 Гб, расширить картами microSD его не получится.

Сдвоенная тыловая камера сочетает 16 Мп RGB-сенсор с 24 Мп монохромным сенсором. Фронтальная камера также оснащена 24 Мп сенсором (апертура объектива f/2.0). Тыловая камера поддерживает съемку 4К-видео, фронтальная – видео в разрешении FullHD. Для обработки изображений используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора новинки составляет 3400 мАч с быстрой зарядкой 4,5А через USB Type C. 50% емкости АКБ Honor 10 может набрать всего за 50 минут. Отдельно отметим, что Honor 10 сохранил 3,5 мм разъем для наушников, а в части звука упомянем о ЦАП AK4376A и поддержке технологии Huawei Histen.

ОС – Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1. Цена версии с 64 Гб встроенной памяти составит 2599 юаней ($415), со 128 Гб – 2999 юаней ($480). Выпускаться новинка Honor 10 в 4 цветовых вариантах. Продажи стартуют уже завтра.