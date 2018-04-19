Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

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Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

19.04.2018, MForum.ru

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Компания Huawei официально представила смартфон Honor 10, более доступную версию Honor View 10. Впрочем, аппарат получился лишь немногим дешевле исходной модели. Если Honor View 10 стоит 2800 юаней (в России – 34 990 рублей), то Honor 10 оценен в 2600 юаней.

Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

Honor 10 оснащен 5,84-дюймовым дисплеем разрешением 1080х2280 точек (19:9, 432 ppi). «Сердцем» новинки стал чипсет Kirin 970, также используемый во флагманских устройствах семейства P20. Более того, объем ОЗУ Honor 10, составляющий 6 Гб, больше, чем у базовой модели P20. Объем встроенного хранилища – 64 или 128 Гб, расширить картами microSD его не получится.

Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

Сдвоенная тыловая камера сочетает 16 Мп RGB-сенсор с 24 Мп монохромным сенсором. Фронтальная камера также оснащена 24 Мп сенсором (апертура объектива f/2.0). Тыловая камера поддерживает съемку 4К-видео, фронтальная – видео в разрешении FullHD. Для обработки изображений используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта.

Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

Емкость аккумулятора новинки составляет 3400 мАч с быстрой зарядкой 4,5А через USB Type C. 50% емкости АКБ Honor 10 может набрать всего за 50 минут. Отдельно отметим, что Honor 10 сохранил 3,5 мм разъем для наушников, а в части звука упомянем о ЦАП AK4376A и поддержке технологии Huawei Histen.

Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

ОС – Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1. Цена версии с 64 Гб встроенной памяти составит 2599 юаней ($415), со 128 Гб – 2999 юаней ($480). Выпускаться новинка Honor 10 в 4 цветовых вариантах. Продажи стартуют уже завтра.

Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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