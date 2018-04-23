Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч

23.04.2018, MForum.ru

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Компания ASUS пополнила свое портфолио мобильных устройств смартфоном Asus Zenfone Max Pro M1. В активе новинки присутствуют 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, сдвоенная камера, а ее сердцем является чипсет Snapdragon 636.

Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч

Выпускаться Asus Zenfone Max Pro M1 будет в трех вариантах. Топовая версия новинки оснащена 6 Гб ОЗУ, а ее тыловая камера представлена модулями 16 и 5 Мп. Более простые варианты, с объемом ОЗУ 4 и 4 Гб, оснащены комбинацией 13 и 5 Мп модулей. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 и 8 Мп, соответственно. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, а за счет быстрой зарядки восполнить запас энергии можно всего за 2,5 часа. Из прочего отметим дактилоскопический сенсор, выделенный слот для карт памяти и отказ производителя от собственной оболочки ZenUI в пользу чистого Android 8.1. Начало продаж намечено на 3 мая. Изначально Asus Zenfone Max Pro M1 будет эксклюзивом индийского Flipkart с ценником 11,13 и 15 тысяч индийских рупий за варианты с 3, 4 и 6 Гб ОЗУ.

Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровй, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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