Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня

24.04.2018, MForum.ru

Компания Vivo дополнила свое портфолио смартфоном Y53, относящимся к начальному ценовому сегменту. Ценник новинки составляет 7 999 индийских рупий (7,5 тыс. рублей). Таким образом, она может составить конкуренцию Xiaomi Redmi 5 и Nokia 2.

Vivo Y53 оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 540x960 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, парой камер (8 Мп тыловая, 5 Мп фронтальная) и аккумулятором емкостью 2500 мАч. Новинка не получила дактилоскопического сенсора, но поддерживает разблокировку за счет распознавания лица. Набор коммуникационных возможностей включает в себя поддержку двух SIM-карт 4G LTE с VoLTE. ОС – устаревшая Android 6 Marshmallow. В нашей стране Vivo Y53 также доступен, цена – 8 990 рублей.