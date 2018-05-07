Анонсы: Представлен обновленный смартфон Oppo A83

07.05.2018, MForum.ru

Компания Oppo обновила смартфон A83. Изначально Oppo A83 2018 появится на рынке Пакистана.

Oppo A83(2018) получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а его «сердцем» станет чипсет Mediatek Helio P23 с 8 ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,5 ГГц и графическим процессором Mali-G71 MP2. Фоточасть Oppo A83 включает в себя 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Диагональ экрана – 5,7 дюйма, разрешение – 720х1440 точек. Цена Oppo A83 2018 составит $258, тогда как его предшественник подешевел с $224 до $173.