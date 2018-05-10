Микроэлектроника: На "Ангстреме" разработали и начали выпускать радиационно-стойкую ИМС для космоса

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Микроэлектроника: На "Ангстреме" разработали и начали выпускать радиационно-стойкую ИМС для космоса

10.05.2018, MForum.ru

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На зеленоградском предприятии "Ангстрем" разработали и приступили к выпуску радиационно-стойких микросхем 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023KH015.

Новая микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия.
Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для обработки и анализа.

Технические характеристики 5023КН015:

  • Напряжение питания блока последовательного интерфейса SPI +3,3В±10% и высоковольтных аналоговых ключей от ±4,5В до ±15В±10%;
  • Последовательный интерфейс управления SPI;
  • Низкие перекрестные токи утечек;
  • Сопротивление канала не более 100 Ом;
  • Уровень перекрестных помех между каналами не более 82 дБ;
  • Ток потребления не более 0,8мА;
  • Токи утечки аналоговых входов не более 20 нА;
  • Диапазон входных напряжений на аналоговых входах не более напряжения питания высоковольтных ключей;
  • Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C;
  • Стойкость к воздействию спецфакторов;
  • Входные уровни логических «0» и «1» соответственно не более 0,8В и не менее 2,4В

Мультиплексор может применяться не только в спецаппаратуре, но также, наприммер, в системах управления беспилотным транспортом. 

 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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