Микроэлектроника: На "Ангстреме" разработали и начали выпускать радиационно-стойкую ИМС для космоса

MForum.ru
10.05.2018,
На зеленоградском предприятии "Ангстрем" разработали и приступили к выпуску радиационно-стойких микросхем 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023KH015.
Новая микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия.
Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для обработки и анализа.
Технические характеристики 5023КН015:
Мультиплексор может применяться не только в спецаппаратуре, но также, наприммер, в системах управления беспилотным транспортом.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
08.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: В России в пермском ПГНИУ разработали и запатентовали методику получения высокочистого скандия / MForum.ru
08.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: В Micro Crystal AG наладили выпуск небольших кристаллов кварца / MForum.ru
06.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: В Новосибирске наладят выпуск пластин из арсенида галлия и нитрида галлия / MForum.ru
06.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: В НИИ "Полюс" улучшили технологию очистки деталей из ситалла / MForum.ru
06.05. [Краткие новости] Микроэлектроника: В МФТИ придумали, как заменить в биосенсорах золото медью / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц / MForum.ru
09.05. [Обзоры] Мобильный компаньон с LTE и Android 7.0: Обзор планшета TurboPad 1016 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Vkworld VK7000 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен обновленный смартфон Oppo A83 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ засветился у AT&T / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live L1 на базе Android Go / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2 / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Gionee S11 Lite и Gionee F205 / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 получил 10-дюймовый дисплей и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Moto Z3 Play замечен на официальных рендерах / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором / MForum.ru