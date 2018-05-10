Микроэлектроника: На "Ангстреме" разработали и начали выпускать радиационно-стойкую ИМС для космоса

10.05.2018, MForum.ru

На зеленоградском предприятии "Ангстрем" разработали и приступили к выпуску радиационно-стойких микросхем 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023KH015.

Новая микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия.

Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для обработки и анализа.

Технические характеристики 5023КН015:

Напряжение питания блока последовательного интерфейса SPI +3,3В±10% и высоковольтных аналоговых ключей от ±4,5В до ±15В±10%;

Последовательный интерфейс управления SPI;

Низкие перекрестные токи утечек;

Сопротивление канала не более 100 Ом;

Уровень перекрестных помех между каналами не более 82 дБ;

Ток потребления не более 0,8мА;

Токи утечки аналоговых входов не более 20 нА;

Диапазон входных напряжений на аналоговых входах не более напряжения питания высоковольтных ключей;

Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C;

Стойкость к воздействию спецфакторов;

Входные уровни логических «0» и «1» соответственно не более 0,8В и не менее 2,4В

Мультиплексор может применяться не только в спецаппаратуре, но также, наприммер, в системах управления беспилотным транспортом.

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