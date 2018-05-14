Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go

MForum.ru
14.05.2018,
Некоторое время назад Ард Буулинг (Ard Boudeling), глава службы глобального маркетинга компании Meizu, намекнул, что компания будет сотрудничать с Google при работе над новым смартфоном на базе Android GO. Некоторое время назад в архивах FCC был замечен смартфон M809L с 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти.
Впрочем, по свежей информации новый смартфон Meizu с Android Go будет более интересным. Ожидается, что он получит 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Напомню, Android Go – это версия ОС Android, адаптированная для устройств с небольшими объемами памяти. В частности смартфонам на этой платформе может оказаться достаточным 1 Гб или даже 512 Мб оперативной памяти.
© Антон Печеровый,
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