Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы

MForum.ru
14.05.2018,
Компания Xiaomi анонсировала Mi Bunny Children Phone Watch, представляющие собой улучшенную версию Mimi Children. Экран новинки выполнен по энергоэффективной технологии POLED и имеет круглую форму.
Корпус и ремешки могут быть синего или оранжевого цвета, а вес устройства составляет всего 37,8 грамма. Для подключения к мобильным сетям Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch оснащены слотом формата nanoSIM, а в памяти устройства может храниться до 10 номеров. Фильтрация вызовов осуществляется по белому списку (только разрешенные контакты, прочие вызовы блокируются).
Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch оснащены всего двумя кнопками: посыла и завершения вызова. При длительном нажатии на кнопки родителям отправляется сигнал SOS. Кроме того, новинка оснащена модулем GPS и Wi-Fi. При необходимости можно задать разрешенный район пребывания ребенка, а если он его покинет – родители получат уведомления. Для защиты данных используется 256-битное шифрование AES. Цена Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch всего 199 юаней, начало продаж – 15 мая.
© Антон Печеровый,
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