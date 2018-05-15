Анонсы: Honor 10 приходит в Россию

15.05.2018, MForum.ru

19 апреля компания Huawei официально анонсировала смартфон Honor 10 на домашнем рынке. Основные спецификации Honor 10 включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 1080х2280 точек (19:9, 432 ppi), чипсет Kirin 970, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти без возможности расширения.

Сдвоенная тыловая камера сочетает 16 Мп RGB-сенсор с 24 Мп монохромным сенсором. Фронтальная камера также оснащена 24 Мп сенсором (апертура объектива f/2.0). Тыловая камера поддерживает съемку 4К-видео, фронтальная – видео в разрешении FullHD. Для обработки изображений используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора новинки составляет 3400 мАч с быстрой зарядкой 4,5А через USB Type C (50% емкости всего за 50 минут). Отдельно отметим, что Honor 10 сохранил 3,5 мм разъем для наушников, а в части звука упомянем о ЦАП AK4376A и поддержке технологии Huawei Histen. ОС – Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1. Российская цена Honor 10 составит 26 990 рублей за вариант с 64 Гб встроенной памяти и 29 990 рублей за версию со 128 Гб памяти. В качестве подарка первые покупатели получат браслет Honor Band 3 и наушники Honor Monster 2.